Матч «Локомотива» и «Атлетико» завершился со счетом 1:1
Встреча ФК "Локомотив" с мадридской командой "Алетико" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА закончилась вничью со счетом 1:1. Об этом сообщает Интерфакс.
Защитник "Атлетико" Хосе Хименес открыл счет на 18-й минуте матча, однако уже через 7 минут Антон Миранчук забил ответный гол, реализовав пенальти. Причиной для назначения пенальти арбитром Бенуа Бастьеном стала ошибка мадридского футболиста, который сыграл рукой.
Московская команда в настоящий момент имеет 2 балла и занимает третью строчку в своей группе А. "Атлетико" идет впереди с 4 очками. Первое место в группе у "Баварии", 6 баллов. Второе место в группе у австрийского клуба "РБ Зальцбург".
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