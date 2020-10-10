Скончался экс-футболист «Спартака» и российской сборной Василий Кульков
На 55 году жизни умер бывший защитник и полузащитник футбольной команды столичного «Спартака» и сборной России Василий Кулько. Об этом сообщает Интерфакс Интерфакс со ссылкой на пресс-службу национальной команды.
«Сегодня не стало Василия Кулькова, экс-игрока московского "Спартака" и сборной России. Вечная память», говорится в Twitter сборной России.
Известно, что бывший спортсмен скончался в реанимации после плановой операции в связи с связанную с онкологическим заболеванием. Об этом рассказала супруга бывшего футболиста Елену Махарадзе.
Напомним, Кульков играл в составе «Спартака» с 1995 по 1997 годы, получил звание чемпиона СССР. На его счету пять забитых мячей в 21 матче.
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