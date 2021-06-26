СМИ аннулировало новость о проведении этапа «Формулы-1» в Санкт-Петербурге

Ранее агентство РИА Новости опубликовало заявление президента автогонок Стефано Доменикали о проведении российского этапа «Формулы-1» в 2023 году на петербургской трассе «Игора Драйв».

«Сообщение «Президент «Формулы-1»: гонка в 2023 году будет проводиться в Петербурге», вышедшее на ленту в 23:33, и последующие аннулируются как вышедшие ошибочно», — говорится в сообщении агентства.

