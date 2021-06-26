Санкт-Петербург примет гонку «Формулы-1» в 2023 году

Российский этап гоночной серии «Формула-1» в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом заявил директор гонок Стефано Доменикали на празднике выпускников «Алые паруса».

«Гонка пройдет на петербургской трассе "Игора Драйв"», — цитирует Доменикали телеканал «360».

Ранее гонки «Гран-при России» проводились в Сочи: город-курорт принимал соревнования с 2014 года.

Автодром «Игора Драйв», открытый в 2019 году, получил лицензию для проведения международных гоночных серий осенью прошлого года.

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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
ТЕГИ:АвтогонкиФормула-1Санкт-Петербург
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