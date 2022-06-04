Норвежец Рууд вышел в финал Roland Garros
4 июня 202200:36
Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), обыграв хорватского спортсмена Марину Чиличу в полуфинале.
Игра закончилась со счетом - 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.
Рууд в матче финала встретится с представителем Испании Рафаэлем Надалем.
Надаль находится в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на пятой строчке, Рууд является восьмой ракеткой мира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- Норвежец Рууд вышел в финал Roland Garros
- Boeing приостановила в мае производство 737 MAX из-за проблем с поставками
- CNN: США и союзники обсуждают потенциальные условия мира на Украине
- Премьер Грузии: мы видим себя в составе ЕС через 5-10 лет
- Сенаторы США призвали ввести санкции против большего числа россиян
- Макрон назвал количество часов в переговорах с Путиным за полгода
- Канада введет новые санкции против РФ в ближайшее время
- Украина составила санкционный список из 12 тысяч россиян
- «Аэрофлот» приостановит выполнение рейсов на Шри-Ланку
- Журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин признаны иноагентами
3 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru