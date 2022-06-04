Норвежец Рууд вышел в финал Roland Garros

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), обыграв хорватского спортсмена Марину Чиличу в полуфинале.

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Игра закончилась со счетом - 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

Рууд в матче финала встретится с представителем Испании Рафаэлем Надалем.

Надаль находится в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на пятой строчке, Рууд является восьмой ракеткой мира.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Большой Теннис
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