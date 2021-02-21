Норвежец Легрейд победил в масс-старте на чемпионате мира по биатлону
Норвежский спортсмен Стурла Холм Легрейд одержал победу в масс-старте чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке. Россиянин Александр Логинов оказался девятым.
Легрейд преодолел 15 км за 36 минут 27,2 секунды. У него единственный промах на огневых рубежах. На втором месте его соотечественник Йоханнес Дале (+10,2 секунды; 2 промаха), на третьем - француз Кентен Фийон Майе (+12,8 секунды, 2 промаха).
Россиян Александр Логинов (+50,0 секунды; 2 промаха), заняв 9 позицию в гонке, стал лучшим среди российских спортсменов.
Напомним, российская сборная после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) выступали в Словении без государственного флага. Команда носила название RBU (Russian Biathlon Union) и выходила на трассу под флагом Союза биатлонистов России. В форме спортсменов отсутствует российский триколор и герб.
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