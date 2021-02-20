Россияне завоевали бронзу в мужской эстафете ЧМ по биатлону
Россияне Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Золотые медали соревнований достались сборной Норвегии. Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шостад Кристиансен, использовав восемь дополнительных патронов, пришли к финишу с результатом 1 час 12 минут 27,4 секунды.
Серебро завоевала команда Швеции в составе Пеппе Фемлинга, Йеспера Нелина, Мартина Понсилуома, Себастьяна Самуэльссона. Спортсмены уступили норвежцам 33,1 секунды и использовали семь дополнительных патронов.
Российская сборная, использовавшая пять дополнительных патронов, уступила норвежской команде 50,9 секунды.
Бронзовые медали в эстафете стали первой наградой россиян на мировом первенстве в Словении. Чемпионат завершится 21 февраля двумя гонками с общего старта.
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