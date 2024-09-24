НОК Украины призвал МОК запретить участие детей из России в шахматах

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием не допускать детей из России и Белоруссии к участию в шахматных турнирах под флагами этих стран. В пресс-службе НОК Украины сообщили, что данная инициатива стала ответом на продолжающийся конфликт и ограничения, накладываемые на шахматные федерации.

Генеральная ассамблея международной шахматной федерации (FIDE) 22 сентября приняла решение против полного возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. FIDE планирует провести консультации с МОК и Международным паралимпийским комитетом относительно возможности участия шахматистов обеих стран в командных соревнованиях для детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями.