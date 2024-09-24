НОК Украины призвал МОК запретить участие детей из России в шахматах

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины направил запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием не допускать детей из России и Белоруссии к участию в шахматных турнирах под флагами этих стран. В пресс-службе НОК Украины сообщили, что данная инициатива стала ответом на продолжающийся конфликт и ограничения, накладываемые на шахматные федерации.

Генеральная ассамблея международной шахматной федерации (FIDE) 22 сентября приняла решение против полного возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. FIDE планирует провести консультации с МОК и Международным паралимпийским комитетом относительно возможности участия шахматистов обеих стран в командных соревнованиях для детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями.

FIDE не поддержала снятие санкций с России, но одобрила допуск детей

Пресс-служба НОК Украины отметила, что текущие обстоятельства не дают оснований для пересмотра действующих ограничений, даже в отношении детей. В заявлении подчеркнуто, что национальные сборные России и Белоруссии не имеют права представлять свои страны на международных турнирах под эгидой FIDE.

При этом российские и белорусские шахматисты продолжат участие в индивидуальных соревнованиях под флагом FIDE, а решение о их выступлении в нейтральном статусе продлится до 1 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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