FIDE не поддержала снятие санкций с России, но одобрила допуск детей
Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) в Будапеште не поддержала предложение о полном снятии санкций с России и Белоруссии, с которым выступила киргизская федерация.
При этом члены генассамблеи поддержали предложение совета FIDE смягчить ограничения для «уязвимых» категорий (дети до 12 лет, инвалиды) и проконсультироваться по этому поводу с МОК и IPC.
За полное снятие санкций был отдан 21 голос, за полное сохранение ограничений — 41, за поддержку рекомендации совета FIDE — 66.
Ранее стало известно, что решение о лишении Федерации шахмат России членства Международной шахматной федерации (FIDE) отменено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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