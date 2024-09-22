FIDE не поддержала снятие санкций с России, но одобрила допуск детей

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) в Будапеште не поддержала предложение о полном снятии санкций с России и Белоруссии, с которым выступила киргизская федерация.

Россиянка спасла Карлсена от технического поражения на шахматной Олимпиаде

При этом члены генассамблеи поддержали предложение совета FIDE смягчить ограничения для «уязвимых» категорий (дети до 12 лет, инвалиды) и проконсультироваться по этому поводу с МОК и IPC.

За полное снятие санкций был отдан 21 голос, за полное сохранение ограничений — 41, за поддержку рекомендации совета FIDE — 66.

Ранее стало известно, что решение о лишении Федерации шахмат России членства Международной шахматной федерации (FIDE) отменено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортРоссияШахматы

Горячие новости

Все новости

партнеры