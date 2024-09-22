FIDE не поддержала снятие санкций с России, но одобрила допуск детей

При этом члены генассамблеи поддержали предложение совета FIDE смягчить ограничения для «уязвимых» категорий (дети до 12 лет, инвалиды) и проконсультироваться по этому поводу с МОК и IPC.



За полное снятие санкций был отдан 21 голос, за полное сохранение ограничений — 41, за поддержку рекомендации совета FIDE — 66.

Ранее стало известно, что решение о лишении Федерации шахмат России членства Международной шахматной федерации (FIDE) отменено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

