Нико Хюлькенберг заменит сына Шумахера в команде Haas F1
Американская команда «Формула 1» Haas F1 и сын семикратного чемпиона Михаэля Шумахера Мик прекратят сотрудничества по окончании сезона 2022 года, сообщает пресс-служба коллектива.
Глава Haas F1 Гюнтер Штайнер отметил, что за время сотрудничества чемпион «Формулы 2» «продолжал расти и развиваться как гонщик». Он также поблагодарил Шумахера за его участие в работе команды.
Сам пилот отметил, что расстроен решением команды, однако благодарен ей «за предоставленные мне возможности».
«Трудности только закаляют. Я буду бороться за то, чтобы вернуться в «Формулу 1», - подчеркнул Шумахер.
В пресс-службе Haas F1 добавили, что место боевого пилота в 2023 году займёт Нико Хюлькенберг, который будет защищать цвета команды вместе с Кевином Магнуссеном.
Ранее двукратный чемпион «Формулы 1» Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Aston Martin, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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