«Никаких претензий!»: Карякин не поедет от сборной на шахматный турнир в Китай

Обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, гроссмейстер Сергей Карякин заявил в интервью НСН, что не поедет на декабрьский шахматный турнир в Китай.

Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев сообщил ТАСС, что сборная России будет участвовать со своим флагом и гимном в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. В сборную на турнир пригласили и гроссмейстера Сергея Карякина. Турнир по быстрым шахматам пройдет 17–18 декабря в Циндао. На турнир также приглашены команды Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Пакистана, Ирана, Азербайджана. Карякин признался, что у него другие планы.