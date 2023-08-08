«Не надо дзюбить!»: Карякин похвалил футболиста Соломатина, поехавшего на СВО

С 26 по 28 августа не будет движения поездов между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская»

Всероссийский форум среднего профобразования впервые пройдет в Москве

Четыре человека погибли и более 600 пострадали в ДТП с самокатчиками и велосипедистами

В «Москвариуме» на ВДНХ родился детёныш дельфина

Третья за лето тропическая ночь зафиксирована в Москве