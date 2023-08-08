«Не надо дзюбить!»: Карякин похвалил футболиста Соломатина, поехавшего на СВО
Известный российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин назвал хорошим примером решение экс-футболиста ЦСКА и «Локомотива» Андрея Соломатина отправиться в зону спецоперации на Украине.
Ранее стало известно, что 47-летний Соломатин отправился на боевые позиции под Бахмутом, заключив контракт с батальоном «Española», который сформирован из российских футбольных фанатов. Он, в частности, заявил, что «не надо «дзюбить», а надо поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь».
«Хорошая, правильная инициатива, полностью поддерживаю, молодец. Насколько спортивное сообщество отреагирует на призыв прекратить "дзюбить" и начать помогать, оценить сложно. Но очевидно, что люди ориентируются на известных людей из мира спорта», - сказал Карякин в интервью РИА Новости.
Карякин ранее отверг приглашение Международной шахматной федерации (FIDE) принять участие в Кубке мира, не согласившись выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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