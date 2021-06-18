Нидерланды выходят в плей-офф Евро-2020
Национальная сборная Нидерландов по футболу победила австрийскую команду в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 и досрочно вышла в плей-офф турнира.
Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу нидерландских спортсменов. На 11-й минуте игры, которая проходила в Амстердаме, нападающий Мемфис Депай реализовал пенальти. На 67-й минуте отличился защитник Дензел Дюмфрис.
Нидерланды по итогам двух матчей в турнире лидируют в группе С с 6 баллами. На втором и третьем местах турнирной таблицы находятся сборные Украины и Австрии, у них по 3 балла. Замыкает команда Северной Македонии, ей не удалось набрать баллов.
Ранее в эфире НСН актер, телеведущий и посол Чемпионата мира по футболу-2018 Сергей Белоголовцев назвал топ главных, на его взгляд, новостей седьмого игрового дня Евро-2020.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru