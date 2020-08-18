Нидерландец Рональд Куман станет главным тренером «Барселоны»

Нидерландский специалист Рональд Куман будет назначен главным тренером испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом заявил президент клуба Хосеп Бартомеу, передает ТАСС.

"Если не произойдет никаких неожиданностей, то тренером команды станет Куман", - сказал Бартомеу.

Ранее испанский футбольный клуб «Барселона» сообщил об увольнении главного тренера Кике Сетьена. Он стал наставником «Барселоны» с января нынешнего года.

Ранее СМИ называли главным кандидатом на замену Сетьену нидерландского специалиста Рональда Кумана.

