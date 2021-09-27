«Ни трансферов, ни сборов». Булыкин объяснил уход Семина из «Ростова»
Бывший подопечный Юрия Семина предположил, что могло сподвигнуть тренера на досрочный уход из ростовского клуба.
К уходу Юрия Семина из «Ростова» могла привести неудачная трансферная кампания клуба. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал экс-футболист сборной России, бывший подопечный Семина по «Локомотиву» Дмитрий Булыкин.
«Факторов, которые сказались на его уходе, было очень много. Конечно, болельщики были недовольны результатами, в том числе, результатами на кубок (отставка Семина произошла после поражения от «Чайки» и вылета из Кубка России – прим. НСН). Но я думаю, что есть более глобальные причины, которые мы вряд ли узнаем. На самом деле, могло много чего сложиться, и вылиться это в увольнение главного тренера. Это и уровень футболистов, и трансферы, которые хотел Юрий Палыч, и трудности в совместной работе, и претензии с одной и другой стороны. Конечно, это удар по самолюбию и престижу тренера, но, скорее всего, была какая-то серьезная причина, почему Юрий Палыч и «Ростов» решили так сделать. Ему и двух месяцев поработать не дали, не дали провести сборы с командой», - отметил Булыкин.
Юрий Семин, уходя, отметил, что его уход из «Ростова» «ни в коем случае не означает завершение карьеры». Булыкин уверен, что предложения из других клубов не заставят себя долго ждать.
«Естественно будут разные предложения к Юрию Палычу поступать. Другой вопрос, соблазнят ли они его», - заключил Булыкин.
Юрий Семин подал заявление об уходе с должности главного тренера ФК «Ростов» в субботу. На своем посту он пробыл 53 дня. Пресс-служба ростовского клуба сообщила, что решение было принято после встречи специалиста с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.
«Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся тёплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», — пожелал Арутюнянц.
Под руководством Семина в чемпионате России «Ростов» одержал лишь одну победу в семи матчах.
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