«Ни трансферов, ни сборов». Булыкин объяснил уход Семина из «Ростова»

Юрий Семин, уходя, отметил, что его уход из «Ростова» «ни в коем случае не означает завершение карьеры». Булыкин уверен, что предложения из других клубов не заставят себя долго ждать.

«Естественно будут разные предложения к Юрию Палычу поступать. Другой вопрос, соблазнят ли они его», - заключил Булыкин.

Юрий Семин подал заявление об уходе с должности главного тренера ФК «Ростов» в субботу. На своем посту он пробыл 53 дня. Пресс-служба ростовского клуба сообщила, что решение было принято после встречи специалиста с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович – замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся тёплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», — пожелал Арутюнянц.

Под руководством Семина в чемпионате России «Ростов» одержал лишь одну победу в семи матчах.

