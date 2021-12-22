НХЛ объявила, что не отпустит игроков на Олимпиаду в Пекине

Североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально подтвердила, что игроки ее клубов не сыграют на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Это решение связано с большим количеством игр, перенесенных из-за коронавируса.

Хоккеист Кузнецов пропустит Олимпиаду из-за кокаина

«Игроки НХЛ не будут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине», - сообщила в среду пресс-служба НХЛ.

Как отметил комиссар НХЛ Гэри Бэттмэн, «мы как можно дольше оттягивали принятие решения, изучая все доступные варианты», позволяющие игрокам сыграть на Олимпиаде, однако пришли к выводу, что это «невозможно».

Ранее телеканал ESPN сообщал со ссылкой на свои источники, что НХЛ и Ассоциация игроков лиги договорились о пропуске хоккейного олимпийского турнира.

В середине декабря президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подтвердил, что один из лидеров сборной России Евгений Кузнецов, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», не сыграет на Олимпиаде-2022 из-за дисквалификации за употребление кокаина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НХЛОлимпиадаХоккей
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