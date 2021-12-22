НХЛ объявила, что не отпустит игроков на Олимпиаду в Пекине

«Игроки НХЛ не будут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине», - сообщила в среду пресс-служба НХЛ.

Как отметил комиссар НХЛ Гэри Бэттмэн, «мы как можно дольше оттягивали принятие решения, изучая все доступные варианты», позволяющие игрокам сыграть на Олимпиаде, однако пришли к выводу, что это «невозможно».

Ранее телеканал ESPN сообщал со ссылкой на свои источники, что НХЛ и Ассоциация игроков лиги договорились о пропуске хоккейного олимпийского турнира.

В середине декабря президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подтвердил, что один из лидеров сборной России Евгений Кузнецов, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», не сыграет на Олимпиаде-2022 из-за дисквалификации за употребление кокаина.

