Хоккеист Кузнецов пропустит Олимпиаду из-за кокаина
Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов не сможет сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного», - сказал Тардиф.
Как отмечает РИА Новости, Кузнецов в 2019 году был дисквалифицирован за употребление кокаина. Игрок «Вашингтон Кэпиталз» имеет право играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), однако не может выступать за сборную России до июня 2023 года.
В мае 2019 года в соцсетях появилось видео, на котором Кузнецов разговаривал по телефону в номере отеля, а на столе перед ним был белый порошок. Хоккеист дважды становился чемпионом мира, а также выигрывал Кубок Стэнли, напоминает «Чемпионат».
Руководители российского хоккея много раз заявляли о возможном снижении срока дисквалификации одного из сильнейших центрфорвардов страны.
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