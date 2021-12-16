Хоккеист Кузнецов пропустит Олимпиаду из-за кокаина

Как отмечает РИА Новости, Кузнецов в 2019 году был дисквалифицирован за употребление кокаина. Игрок «Вашингтон Кэпиталз» имеет право играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), однако не может выступать за сборную России до июня 2023 года.

В мае 2019 года в соцсетях появилось видео, на котором Кузнецов разговаривал по телефону в номере отеля, а на столе перед ним был белый порошок. Хоккеист дважды становился чемпионом мира, а также выигрывал Кубок Стэнли, напоминает «Чемпионат».

Руководители российского хоккея много раз заявляли о возможном снижении срока дисквалификации одного из сильнейших центрфорвардов страны.

