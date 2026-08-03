ВС России освободили Белый Колодезь и Устиновку
3 августа 202612:35
Юлия Савченко
Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Территорию освободили бойцы группировки войск «Север», пишет RT.
«Подразделения... активными действиями установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка», — указали в ведомстве.
Ранее армия России освободила Ольговку в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области.
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