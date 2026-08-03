ВС России освободили Белый Колодезь и Устиновку

Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Генерал Липовой заявил о шансах Харькова и Сум войти в состав России

Территорию освободили бойцы группировки войск «Север», пишет RT.

«Подразделения... активными действиями установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка», — указали в ведомстве.

Ранее армия России освободила Ольговку в Харьковской области и Любицкое в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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