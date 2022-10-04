Неспортивный контент исчезнет с «Матч ТВ»
Телеканал «Матч ТВ» принял решение в будущем сезоне отказаться от неспортивного контента. Транслироваться будут только спортивные передачи и эфиры. Об этом объявил генеральный продюсер федерального телеканала Александр Тащин на презентации планов сезона 2022/2023.
По словам Тащина, новая философия редакции - больше спорта, его объём в эфире нарастят. В предстоящем сезоне «Матч ТВ» планирует показ игр чемпионатов Испании, Германии, а также Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, Лиги наций.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Матч ТВ», ВГТРК, и «Первый» приобрели у FIFA gрава на трансляцию чемпионата мира 2022 года в Катаре за 39 миллионов долларов.
Ранее телеканал периодически показывал художественные фильмы, как правило, боевики. Также на «Матч ТВ» выходили ток-шоу не только спортивной, но и политической направленности. Порой они вызывали неоднозначную реакцию в обществе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- Заммэра Ракова: В Москве появится Московская ассоциация клубов долголетия
- Сербия решила упразднить безвиз для не входящих в ЕС стран
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Тимашевске
- Шойгу назвал число прибывших в ВС РФ по частичной мобилизации
- Без лишних слов: Путин уже сегодня может подписать законы о новых субъектах РФ
- Шойгу: мобилизованные отправятся в зону СВО вместе с задействованными там подразделениями
- Песков оценил инициативу Маска по Украине
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
- Неспортивный контент исчезнет с «Матч ТВ»
- Лукашенко: США стремятся разрушить ЕС и убрать Россию с международной арены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru