Неспортивный контент исчезнет с «Матч ТВ»

Телеканал «Матч ТВ» принял решение в будущем сезоне отказаться от неспортивного контента. Транслироваться будут только спортивные передачи и эфиры. Об этом объявил генеральный продюсер федерального телеканала Александр Тащин на презентации планов сезона 2022/2023.

По словам Тащина, новая философия редакции - больше спорта, его объём в эфире нарастят. В предстоящем сезоне «Матч ТВ» планирует показ игр чемпионатов Испании, Германии, а также Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, Лиги наций.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Матч ТВ», ВГТРК, и «Первый» приобрели у FIFA gрава на трансляцию чемпионата мира 2022 года в Катаре за 39 миллионов долларов.

Ранее телеканал периодически показывал художественные фильмы, как правило, боевики. Также на «Матч ТВ» выходили ток-шоу не только спортивной, но и политической направленности. Порой они вызывали неоднозначную реакцию в обществе.