«Нервы, премии и интрига»: Булыкин допустил сенсационный проигрыш «Зенита» в РПЛ

«Никто не ожидал того, что «Зенит» будет терять очки и давать шансы своим преследователям. Но и преследователи не очень используют эти шансы. Мы видим, что «Краснодар» не воспользовался шансом. «Зенит» в этом сезоне выглядит не таким сильным, как в прошлом, где три-четыре тура до конца чемпионата было все понятно. Здесь «Зенит» проигрывает «Рубину», играет вничью, дает шансы поучаствовать другим в чемпионской гонке. Конечно, это интрига, это интересно, но руководству «Зенита» это не очень приятно», - отметил он.

По его словам, в этом году «Зенит» уже не показывает чемпионскую игру, а нервы мешают команде забирать очки и на финишной прямой РПЛ.

«Понятное дело, что «Зенит» в этом сезоне не показывает чемпионскую игру. Здесь что-то у команды не ладится. Тренерский состав не понимает, как такое возможно, когда очень важные матчи «Зенит» не может выиграть. По уровню мастерства футболистов команда гораздо выше. Футболисты хорошие, зарплаты большие, думаю, игроков мотивируют хорошими премиями. «Зенит» не должен упустить такую гонку все-таки, хотя нынешняя ситуация может обернуться не очень хорошим результатом. Один матч проиграешь - и тебя уже могут обогнать, осталось всего три тура. «Зенит» нервничает, из-за этого не очень получается. Посмотрим, как сложится все в итоге», - заключил собеседник НСН.

5 мая московскому «Динамо» удалось сместить питерский «Зенит» с первой строчки турнирной таблицы. В тот день «Динамо» обыграло «Сочи» в домашнем матче в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, передает «Радиоточка НСН».

