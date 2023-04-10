Непомнящий выиграл вторую партию матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл вторую партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщает РИА Новости.

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Россиянин и его оппонент из Китая Дин Лижэнь играют в Астане. Вторая партия, в которой Непомнящий играл чёрными фигурами, завершилась после 29 ходов.

Таким образом российский шахматист повёл в матче - 1,5:0,5. Следующая партия состоится 12 апреля.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от участия в матче за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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