Непомнящий выиграл пятую партию матча за шахматную корону
15 апреля 202316:43
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан).
Таким образом, счёт в матче - 3:2 в пользу Непомнящего. Шестая партия пройдет в воскресенье, 16 апреля.
Ранее Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru