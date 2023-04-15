Непомнящий выиграл пятую партию матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан).

Непомнящий проиграл четвёртую партию матча за шахматную корону

Таким образом, счёт в матче - 3:2 в пользу Непомнящего. Шестая партия пройдет в воскресенье, 16 апреля.

Ранее Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
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