Два человека погибли в Брянской области при ударе ВСУ

ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе город Унеча Унечского района Брянской области. Как пишет RT, об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

На Ставрополье при атаке беспилотников пострадали два человека

По его словам, удар был нанесён по объекту транспортной инфраструктуры. В результате погибли два сотрудника предприятия, ещё один человек был ранен.

«Родным погибших – глубокие соболезнования. Пострадавшим – скорейшего выздоровления», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что из-за ударов БПЛА в Сызрани погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
