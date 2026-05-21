Два человека погибли в Брянской области при ударе ВСУ
ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе город Унеча Унечского района Брянской области. Как пишет RT, об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его словам, удар был нанесён по объекту транспортной инфраструктуры. В результате погибли два сотрудника предприятия, ещё один человек был ранен.
«Родным погибших – глубокие соболезнования. Пострадавшим – скорейшего выздоровления», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что из-за ударов БПЛА в Сызрани погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
