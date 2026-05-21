Ждем птицу додо: Для чего в США вырастили птенцов в искусственной скорлупе
Пока рано делать выводы о результатах эксперимента по выведению птенцов из искусственной скорлупы, однако эта технология может стать основой для будущих исследований, заявила НСН биолог Надежда Маркина.
Выращивание птенцов в искусственной скорлупе может стать первым шагом в попытках возродить вымершие виды, рассказала НСН кандидат биологических наук, научный журналист и пресс-секретарь Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Надежда Маркина.
Первых цыплят из искусственного яйца впервые вывела американская компания Colossal Biosciences. Ученые создали бесскорлупную систему инкубации, имитирующую настоящее яйцо, передают «Известия». Эмбрионы поместили в изготовленную с помощью 3D-печати оболочку. Через 18 дней вылупилось 26 здоровых птенцов. Маркина подчеркнула, что данная технология отрабатывается для проектов по восстановлению вымерших видов. Однако с точки зрения генетики оценивать результаты эксперимента пока рано.
«Это действительно важно для будущих исследований, потому что у них есть мысли о возрождении вымерших видов, такие у них амбициозные идеи. Пока это только первый шаг. Что они дальше будут делать с птицами, зависит от их планов. Они говорят о работе над вымершими птицами моа, додо. Пока это дело будущего, но это в любом случае интересно, как достижение фундаментальной науки», — рассказала собеседница НСН.
Маркова уточнила, что подобные эксперименты имеют свои ограничения и не позволят воссоздать животное точь-в-точь.
«Если посмотреть их прошлую работу с ужасными волками (Aenocyon dirus), вымершими более 12 тысяч лет назад, то там не идет речь о возрождении вымершего вида. Они внесли изменения в геном волка, которые позволили им получить щенков, которые внешне имели некие предполагаемые черты это вымершего вида. То есть пока речь идет только о внешности. То, на что реально способна современная наука, они продемонстрировали. Это интересно и круто, но неправильно это называть возрождением вида», — пояснила биолог.
Маркова добавила, что подобные проекты в России не ведутся, хотя и не запрещены.
Ранее заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин в разговоре с НСН отмечал, что отставание России в области генетики от других стран копилось на протяжении почти столетия. По его словам, для его компенсации необходимы ученые, приборы и реактивы.
