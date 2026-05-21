Первых цыплят из искусственного яйца впервые вывела американская компания Colossal Biosciences. Ученые создали бесскорлупную систему инкубации, имитирующую настоящее яйцо, передают «Известия». Эмбрионы поместили в изготовленную с помощью 3D-печати оболочку. Через 18 дней вылупилось 26 здоровых птенцов. Маркина подчеркнула, что данная технология отрабатывается для проектов по восстановлению вымерших видов. Однако с точки зрения генетики оценивать результаты эксперимента пока рано.

«Это действительно важно для будущих исследований, потому что у них есть мысли о возрождении вымерших видов, такие у них амбициозные идеи. Пока это только первый шаг. Что они дальше будут делать с птицами, зависит от их планов. Они говорят о работе над вымершими птицами моа, додо. Пока это дело будущего, но это в любом случае интересно, как достижение фундаментальной науки», — рассказала собеседница НСН.

Маркова уточнила, что подобные эксперименты имеют свои ограничения и не позволят воссоздать животное точь-в-точь.

«Если посмотреть их прошлую работу с ужасными волками (Aenocyon dirus), вымершими более 12 тысяч лет назад, то там не идет речь о возрождении вымершего вида. Они внесли изменения в геном волка, которые позволили им получить щенков, которые внешне имели некие предполагаемые черты это вымершего вида. То есть пока речь идет только о внешности. То, на что реально способна современная наука, они продемонстрировали. Это интересно и круто, но неправильно это называть возрождением вида», — пояснила биолог.

Маркова добавила, что подобные проекты в России не ведутся, хотя и не запрещены.

Ранее заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин в разговоре с НСН отмечал, что отставание России в области генетики от других стран копилось на протяжении почти столетия. По его словам, для его компенсации необходимы ученые, приборы и реактивы.

