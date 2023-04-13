Непомнящий проиграл четвёртую партию матча за шахматную корону

Китаец Дин Лижэнь обыграл российского гроссмейстер Яна Непомнящего в четвёртой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан).

Непомнящий выиграл вторую партию матча за шахматную корону

Таким образом, счёт в матче стал равным - 2:2. Пятая партия пройдет 15 апреля, Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Ранее Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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