Непомнящий проиграл четвёртую партию матча за шахматную корону
13 апреля 202315:56
Китаец Дин Лижэнь обыграл российского гроссмейстер Яна Непомнящего в четвёртой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан).
Таким образом, счёт в матче стал равным - 2:2. Пятая партия пройдет 15 апреля, Непомнящий будет играть белыми фигурами.
Ранее Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в третьей партии матча за звание чемпиона мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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13 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru