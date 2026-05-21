Логистика, образование и энергетика: В каких сферах будут сотрудничать Россия и Китай
Российско-китайское сотрудничество может развиваться минимум в трех важных сферах: образовании, логистике и энергетической отрасли, сказал НСН Иван Новиков. Вместе с тем Василий Колташов напомнил НСН, что отношения между двумя странами должны быть конкурентными.
Китай и Россия будут в дальнейшем вести совместные научные исследования, развивать энергетические проекты и выстраивать логистику. Об этом в пресс-центре НСН заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков.
«Сотрудничество России и Китая будет развиваться как минимум в трех важных сферах. Во-первых, это логистика, в которой надо обсудить огромное количество моментов, нам надо состыковать железные дороги по границе, нужно сделать пропускные пункты с большой пропускной способностью, все это оцифровать. Во-вторых, безусловно, будут развиваться проекты в энергетике, в том числе в атомной отрасли, Китай в этом заинтересован. В-третьих, из тех 40 договоров, которые были подписаны за этот визит, некоторые заключены между нашими университетами, что говорит о дальнейшем интенсивном взаимодействии в сфере научных исследований», — сказал Новиков.
В свою очередь руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов отметил в пресс-центре НСН, что многое Россия и Китай могли бы сделать в таких сферах, как образование, туризм и энергетика.
«Если у нас получится достичь массового обмена студентами и преподавателями, это был бы очень хороший результат. В туристическом плане, думаю, будет расти турпоток и с той, и с другой стороны. По энергетике Китай хочет получить скидки, думаю, он их получит, именно поэтому мы пока не знаем точных дат постройки и запуска газопровода “Сила Сибири — 2”. Однако при всей любви к российско-китайскому симбиозу нам нужно дальше развивать химическую промышленность, чтобы продавать хотя бы первично переработанную продукцию, в большей степени оставляя добавленную стоимость и рабочие места внутри российской экономики и, естественно, увеличивая прибыль», — добавил эксперт.
Вместе с тем, подчеркнул собеседник НСН, у России и Китая должны сохраняться конкурентные отношения.
«Совместно с Китаем можно было бы попытаться что-то сделать в сфере гражданского машиностроения, в первую очередь в авиастроении, в робототехнике, но мы все равно находимся в отношениях с Пекином в позиции конкурента, потому что иначе наша экономика будет выглядеть весьма печально. Скажем, Китай не очень-то заинтересован в том, чтобы мы заместили китайскую продукцию, в частности, автопром. Нам придется взаимодействовать с Китаем и идти отчасти вразрез с теми представлениями, которые Пекин сам для себя создал», — заключил он.
Ранее Новиков заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в Китай выглядел куда более мощно, чем более ранняя поездка в Пекин его американского коллеги Дональда Трампа, об этом свидетельствует число подписанных конкретных договоренностей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экономист призвал нарастить выпуск удобрений на фоне кризиса на Ближнем Востоке
- Ждем птицу додо: Для чего в США вырастили птенцов в искусственной скорлупе
- Нетипичный жанр: На чем основан успех фильмов «Коммерсант» и «Твое сердце будет разбито»
- Американист Дудаков: США не смогут применить на Кубе венесуэльский сценарий
- Лукашенко признался, что мечтал об «Искандере-М»
- «Так делали 50 лет назад»: Шнейдеров назвал фильм «Литвяк» халтурой
- Логистика, образование и энергетика: В каких сферах будут сотрудничать Россия и Китай
- «Проголосуют на заправках»: Почему Трамп не решится на конфликт с Китаем
- «Таким картинам тяжело»: Почему «Грязные деньги» Ричи вряд ли соберут миллиард
- Россиян предупредили о новой схеме мошенников для кражи денег