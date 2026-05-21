В свою очередь руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов отметил в пресс-центре НСН, что многое Россия и Китай могли бы сделать в таких сферах, как образование, туризм и энергетика.

«Если у нас получится достичь массового обмена студентами и преподавателями, это был бы очень хороший результат. В туристическом плане, думаю, будет расти турпоток и с той, и с другой стороны. По энергетике Китай хочет получить скидки, думаю, он их получит, именно поэтому мы пока не знаем точных дат постройки и запуска газопровода “Сила Сибири — 2”. Однако при всей любви к российско-китайскому симбиозу нам нужно дальше развивать химическую промышленность, чтобы продавать хотя бы первично переработанную продукцию, в большей степени оставляя добавленную стоимость и рабочие места внутри российской экономики и, естественно, увеличивая прибыль», — добавил эксперт.

Вместе с тем, подчеркнул собеседник НСН, у России и Китая должны сохраняться конкурентные отношения.

«Совместно с Китаем можно было бы попытаться что-то сделать в сфере гражданского машиностроения, в первую очередь в авиастроении, в робототехнике, но мы все равно находимся в отношениях с Пекином в позиции конкурента, потому что иначе наша экономика будет выглядеть весьма печально. Скажем, Китай не очень-то заинтересован в том, чтобы мы заместили китайскую продукцию, в частности, автопром. Нам придется взаимодействовать с Китаем и идти отчасти вразрез с теми представлениями, которые Пекин сам для себя создал», — заключил он.

Ранее Новиков заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в Китай выглядел куда более мощно, чем более ранняя поездка в Пекин его американского коллеги Дональда Трампа, об этом свидетельствует число подписанных конкретных договоренностей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

