В FIDE отменили решение о лишении членства Федерации шахмат РФ
Решение о лишении Федерации шахмат России членства Международной шахматной федерации (FIDE) отменено, соответствующее постановление вынесла апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине FIDE. Об этом сообщается на сайте организации.
Ранее комиссия по этике и дисциплине лишила ФШР членства в FIDE на два года из-за жалоб шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и гроссмейстера Андрея Баришпольца на деятельность российской организации в Крыму, Донбассе и Херсонской области. ФШР подала апелляцию, потребовав полностью аннулировать решение об исключении.
Апелляционная палата удовлетворила одно из требований российской стороны. Отстранение ФШР заменили на штраф в размере 45 тысяч евро. Если федерация не оплатит его в течение 21 дня с момента принятия решения, организацию могут исключить из FIDE на год.
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