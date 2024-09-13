В FIDE отменили решение о лишении членства Федерации шахмат РФ

Ранее комиссия по этике и дисциплине лишила ФШР членства в FIDE на два года из-за жалоб шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и гроссмейстера Андрея Баришпольца на деятельность российской организации в Крыму, Донбассе и Херсонской области. ФШР подала апелляцию, потребовав полностью аннулировать решение об исключении.

Апелляционная палата удовлетворила одно из требований российской стороны. Отстранение ФШР заменили на штраф в размере 45 тысяч евро. Если федерация не оплатит его в течение 21 дня с момента принятия решения, организацию могут исключить из FIDE на год.

