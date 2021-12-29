Непомнящий проиграл 17-летнему Абдусатторову в ЧМ по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Россиянка Костенюк впервые стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Победу шахматисты разыграли в тай-брейке, поскольку по итогам 13 туров у них было равное количество баллов. Первая партия закончилась ничьей, во второй - победу одержал узбекистанец.

Абдусатторов стал самым молодым победителем чемпионата мира по шахматам в истории турнира.

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Фото: facebook.com/theworldchess
ТЕГИ:Шахматы
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