Непомнящий проиграл 17-летнему Абдусатторову в ЧМ по быстрым шахматам
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову на чемпионате мира по быстрым шахматам.
Победу шахматисты разыграли в тай-брейке, поскольку по итогам 13 туров у них было равное количество баллов. Первая партия закончилась ничьей, во второй - победу одержал узбекистанец.
Абдусатторов стал самым молодым победителем чемпионата мира по шахматам в истории турнира.
"I am happy but also tired and there is no time to relax because tomorrow is another tournament."— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 28, 2021
Press conference with World Rapid Champion Nodirbek Abdusattorov: https://t.co/jEoSgifhVN#RapidBlitz #WRBCC2021 pic.twitter.com/6JzZMPOMmT
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