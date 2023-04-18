Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оказался сильнее представителя КНР Дин Лижэня в седьмой партии матча за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.

Непомнящий проиграл шестую партию матча за шахматную корону

Россиянин играл белыми фигурами, китайский шахматист признал поражение на 37-м ходу.

После семи партий Непомнящий выигрывает со счётом 4:3. Восьмая партия состоится 20 апреля.

Ранее Непомнящий заявил, что ему неинтересно, наблюдает ли норвежец Магнус Карлсен за его матчем за мировую шахматную корону, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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