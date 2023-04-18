Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии матча за шахматную корону
18 апреля 202316:16
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оказался сильнее представителя КНР Дин Лижэня в седьмой партии матча за звание чемпиона мира, который проходит в Астане.
Россиянин играл белыми фигурами, китайский шахматист признал поражение на 37-м ходу.
После семи партий Непомнящий выигрывает со счётом 4:3. Восьмая партия состоится 20 апреля.
Ранее Непомнящий заявил, что ему неинтересно, наблюдает ли норвежец Магнус Карлсен за его матчем за мировую шахматную корону, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Послу Великобритании в России заявили решительный протест
- «Наградит посмертно»: Пригожин предложил Зеленскому перебросить бойцов под Бахмут
- Анатолия Шульева назначили главным режиссёром Театра им. Вахтангова
- Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии матча за шахматную корону
- Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве
- Сальдо: Скопление группировки ВСУ фиксируется на правом берегу Херсонской области
- Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке
- СМИ: Запад готовится к любым мерам реагирования России на контрнаступление Украины
- Путин обсудит с членами правительства повышение надёжности электросетевого комплекса
- Путин поддержал намерение губернатора Псковской области участвовать в выборах
18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru