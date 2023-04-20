Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в восьмой партии матча за титул чемпиона мира

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью восьмую партию матча за мировую шахматную корону.

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Российский гроссмейстер играл чёрными. На 45-м ходу шахматисты согласились на ничью. После восьми партий счёт в матче 4,5:3,5 в пользу представителя России.

Девятая партия пройдёт 21 апреля, Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Ранее российский гроссмейстер оказался сильнее представителя КНР в седьмой партии матча за звание чемпиона мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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