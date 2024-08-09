Немецкую прыгунью увезли на инвалидной коляске после соревнований на Олимпиаде

После окончания соревнований Михамбо сделала круг почёта с флагом на спине, однако потом сказала тренеру, что не может дышать. В итоге она не смогла самостоятельно покинуть стадион, и ее увезли на коляске. В материале уточняется, что она переболела COVID-19 два месяца назад и еще до конца не восстановилась. Так, девушка до сих пор страдает астмой.

Сама Михамбо заявила, что последние несколько недель для нее было очень сложными, так как у нее были серьёзные проблемы с лёгкими.

Ранее стало известно, что рекордсмен мира в беге на 3000 метров с препятствиями Ламеха Гирма из Эфиопии, который потерял сознание во время финала Олимпиады, пришел в себя, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

