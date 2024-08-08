Французская легкоатлетка сделала предложение своему парню на Олимпиаде

По словам 33-летней спортсменки, она решила, что если пробежит дистанцию быстрее девяти минут, то сделает предложение парню, с которым встречается уже девять лет

В итоге Фино поставила новый рекорд Европы: 8 минут 58,67 секунды. После забега она подошла к трибуне, где стоял её возлюбленный, встала на колено и спросила, согласен ли он взять её в жены.

«Я не хотела делать так, как все. Он ещё не сделал предложения, и я сказала себе, что, может быть, это зависит от меня», — рассказала спортсменка.

Отмечается, что мужчина согласился взять Фино в жёны.

Ранее на Олимпиаде в Париже в финальном забеге на дистанции 3000 метров с препятствиями у мужчин эфиопский рекордсмен Ламеха Гирма потерял сознание, пишет «Свободная пресса».

Позже журналист из Эфиопии Эабиса Негесе заявил, что спортсмен, который был доставлен в больницу, пришёл в себя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

