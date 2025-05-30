«Недопустимо и больно»: Мостовой назвал печальной ситуацию с ФК «Химки»

По его словам, очень печально, что всё это происходит с клубом, состав которого позволял ему «находиться в середине таблицы РПЛ».

«Печально, что одни команды разваливаются, а другие — жируют. Это недопустимо и больно!» — заключил Мостовой.

Он добавил, что в сложившейся ситуации «больше всего жалко футболистов».

Ранее член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков заявил «Радиоточке НСН», что печальную судьбу подмосковных «Химок», не получивших лицензию, могут повторить другие команды.

