«Недопустимо и больно»: Мостовой назвал печальной ситуацию с ФК «Химки»

К тому, что ФК «Химки» станут банкротом, всё шло уже года три. Об этом в беседе с «Чемпионатом» заявил экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

РФС отказал «Химкам» в праве выступить в РПЛ в сезоне-2025/26

По его словам, очень печально, что всё это происходит с клубом, состав которого позволял ему «находиться в середине таблицы РПЛ».

«Печально, что одни команды разваливаются, а другие — жируют. Это недопустимо и больно!» — заключил Мостовой.

Он добавил, что в сложившейся ситуации «больше всего жалко футболистов».

Ранее член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков заявил «Радиоточке НСН», что печальную судьбу подмосковных «Химок», не получивших лицензию, могут повторить другие команды.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр МостовойЧемпионат России По ФутболуФутболХимки

Горячие новости

Все новости

партнеры