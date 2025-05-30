«Недопустимо и больно»: Мостовой назвал печальной ситуацию с ФК «Химки»
К тому, что ФК «Химки» станут банкротом, всё шло уже года три. Об этом в беседе с «Чемпионатом» заявил экс-игрок сборной России Александр Мостовой.
По его словам, очень печально, что всё это происходит с клубом, состав которого позволял ему «находиться в середине таблицы РПЛ».
«Печально, что одни команды разваливаются, а другие — жируют. Это недопустимо и больно!» — заключил Мостовой.
Он добавил, что в сложившейся ситуации «больше всего жалко футболистов».
Ранее член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков заявил «Радиоточке НСН», что печальную судьбу подмосковных «Химок», не получивших лицензию, могут повторить другие команды.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич умер в возрасте 97 лет
- СМИ: Киану Ривз недоволен сценарием «Константина 2»
- Демограф Алексей Ракша стал тысячным иноагентом в России
- Основное юрлицо Microsoft в РФ решило подать на банкротство
- «Полетим жить обратно»: Жена Овечкина заявила о возвращении хоккеиста в РФ
- «Недопустимо и больно»: Мостовой назвал печальной ситуацию с ФК «Химки»
- Житель Белгородской области погиб при атаке дрона-камикадзе
- В Москве предотвратили теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб
- Совет Директоров СКА самораспустился после провала в КХЛ
- Захарова заявила, что посредников на переговорах в Стамбуле не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru