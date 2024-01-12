«Не станет потерей»: Глава ОКР высказался о сбежавших в США фехтовальщиках

Комментируя отъезд в Соединённые Штаты серебряного призёра Олимпиады-2020 Сергея Бида и его жены Виолетты, а также Константина Лоханова, он указал, что в России такие потери «никто не заметит».

«Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись», - заключил Поздняков.

Ранее в USA Today появилась информация, что Сергей Бида и Константин Лоханов, ранее состоявший в браке с дочерью Позднякова Софией, намерены выступить на Олимпиаде в Париже в качестве американских спортсменов, сообщает RT.

