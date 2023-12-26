МВД объявило в розыск уехавших в США шпажистов Сергея и Виолетту Бида

Министерство внутренних дел России объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, следует из базы данных ведомства.

МВД объявило в розыск создателя Mr. Freeman Павла Мунтяна

Спортсмены разыскиваются по статье Уголовного кодекса. По какой именно МВД не уточнило.

Ранее шпажисты, которые являются действующими офицерами Росгвардии, приняли участие в чемпионате США при отсутствии согласия российской стороны. В настоящий момент они проживают в Калифорнии.

Во вторник, 26 декабря, МВД объявило в розыск создателя сериала «Масяня» Олега Куваева (признан иноагентом в РФ), отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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