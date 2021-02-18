«Не серьезно»: Ковальчук отреагировал на кражу клюшки канадцем

Нападающий омского «Авангарда» Илья Ковальчук рассказал об обстоятельствах кражи его клюшки в конце январе. Случилось это в Риге перед выездным матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с местным «Динамо».

По словам хоккеиста, игроки по традиции готовят свои клюшки к вечернему матчу утром после раскатки. В тот день он также подготовил себе клюшку, которая в какой-то момент пропала. Ковальчук хотел уже использовать другую, но неожиданно нашлась пропавшая.

Ранее в сети появились утверждения, что клюшку присвоил защитник рижского «Динамо» из Канады Джордан Мюррей. Однако по мнению Илья Ковальчука,это всё несерьёзно. «Если кому-то нужна клюшка, всегда можно обратиться ко мне. Когда у меня она есть, я не отказываю никому», — заявил форвард изданию Sport24.

На следующий день после игры с «Авангардом» 27 января, в которой победу одержали омичи со счетом 2:1, «Динамо» расторгло контракт с Мюрреем по обоюдному согласию. При этом причины ухода защитника не назывались.

