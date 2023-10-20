«Не проверяла»: Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат» заявила, что у неё не было возможности проверить теорию о вреде секса перед турнирами.

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Комментируя высказывании итальянского тренера Антонио Конте, который рекомендовал спортсменам отказаться от секса перед матчами, она указала, что в фигурном катании строгая аккредитация - только на спортсмена и на тренера.

«Всю мою сознательную жизнь у меня тренер был либо женщина, либо мужчина, который не предпочитает женщин... Поэтому у меня не было вариантов проверить», — рассказала 23-летняя спортсменка.

Ранее представители Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ объяснили, что фигуристка Медведева была отчислена, так как не смогла приходить на занятия из-за высокой медийной загруженности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СоревнованияСексФигурное КатаниеЕвгения Медведева

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