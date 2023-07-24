Фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП
24 июля 202314:16
Российская фигуристка Евгения Медведева в своём Telegram-канале заявила, что попала в ДТП во время поездки на такси в Москве.
По словам обладательницы двух серебряных медалей Олимпиады-2018, в её такси «въехало другое такси».
«С днём аварии, девочки», — заключила спортсменка.
Ранее в Самарской области на трассе Тольятти - Ташелка столкнулись Ford Focus и «Лада Калина», погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru