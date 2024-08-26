«Не предупрежу»: Роналду рассказал, как завершит карьеру в сборной Португалии
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что о его решении завершить карьеру в национальной команде «никто не узнает заранее».
В интервью телеканалу NOW он отметил, что предупреждать об этом он никого не будет.
«Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но в то же время и очень продуманное», — указал Роналду.
Футболист также добавил, что играть за сборную страны - это мечта, и он безмерно горд тем, что представляет цвета своей национальной команды.
Ранее Роналду заявил, что континентальное первенство 2024 года станет последним чемпионатом Европы в его спортивной карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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