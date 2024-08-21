Криштиану Роналду открыл YouTube-канал и установил рекорд

«Ожидание окончено. Мой канал на YouTube. Присоединяйтесь ко мне в этом новом путешествии», - написал форвард саудовского «Аль-Насра».

Сообщение об открытии канала Роналду разместил в соцсети X в 16:18 мск 21 августа. Через час у него уже был миллион подписчиков. Футболист побил достижение K-Pop исполнительницы Дженни Ким, которой на набор миллиона подписчиков потребовалось семь часов.

По данным на 19:37 мск 21 августа, на YouTube-канал Роналду подписались уже 3,64 млн человек.

Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги, за что ему вручили «Золотую бутсу». Благодаря этому португальский форвард стал первым в истории футболистом, который становился лучшим бомбардиром в четырех разных лигах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

