НБА готовит запуск баскетбольной Суперлиги в Европе
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует объединить ведущие европейские команды и создать соревнование, которое навяжет конкуренцию Евролиге, сообщают «Ведомости».
В настоящее время в НБА играет около 60 баскетболистов из Европы. Это около 15% от всех игроков лиги. НБА уже пытается осваивать перспективный европейский рынок, чтобы привлечь новую аудиторию, которой затем можно будет продать новый продукт.
Ранее сообщалось, что доход НБА в Европе составляет несколько сотен миллионов долларов.
Тем временем, в чемпионате НБА случилось историческое событие. На паркет впервые вышел дуэт отца и сына - Леброн и Бронни Джеймсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С обманутой пенсионеркой связалась прокуратура после ее вопроса Путину
- Путин рассказал анекдот про слово из трех букв
- Симоньян обрадовал ответ Путина на вопрос о помиловании сына Байдена
- В США заявили, что готовы укрепить боеготовность ядерных сил, если РФ откажется от диалога
- НБА готовит запуск баскетбольной Суперлиги в Европе
- Зеленский дважды за день оскорбил Путина из-за «Орешника»
- Минпросвещения разрабатывает новые правила для приема мигрантов в школы
- Конституционный суд отклонил жалобу «Ёбидоёби» по закону о рекламе
- СМИ: Правительство Эстонии согласилось запретить участие в мероприятиях в России
- СК проверяет массовое отравление на базе отдыха в Омской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru