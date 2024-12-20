НБА готовит запуск баскетбольной Суперлиги в Европе

В настоящее время в НБА играет около 60 баскетболистов из Европы. Это около 15% от всех игроков лиги. НБА уже пытается осваивать перспективный европейский рынок, чтобы привлечь новую аудиторию, которой затем можно будет продать новый продукт.

Ранее сообщалось, что доход НБА в Европе составляет несколько сотен миллионов долларов.

Тем временем, в чемпионате НБА случилось историческое событие. На паркет впервые вышел дуэт отца и сына - Леброн и Бронни Джеймсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

