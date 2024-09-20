Кириленко переизбрали президентом Российской федерации баскетбола

Отмечается, что на отчётно-выборной конференции в Москве прошли выборы президента РФБ, на которых Кириленко был единственным кандидатом. Его поддержали 143 из 144 делегатов.

Кириленко возглавляет РФБ с 2015 года. Его новый президентский срок составит четыре года.

«В следующие четыре года я планирую сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров», - заявил президент РФБ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в столице в районе Внуково (ТиНАО) построят Центр подготовки сборных команд России по баскетболу, сообщает RT.

