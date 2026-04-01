Названы все участники чемпионата мира по футболу 2026 года
Стали известны все участники чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
В финальной части турнира впервые сыграют 48 национальных команд, пишет Ura.ru.
Так, в группе A будут соревноваться сборные Мексики, ЮАР, Южной Кореи и Чехии; B - команды из Канады, Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии; C - сборные Бразилии, Марокко, Гаити, Шотландии; D - футболисты из США, Парагвая, Австралии и Турции.
При этом в группу E вошли команды Германии, Кюрасао, Кот-д'Ивуара, Эквадора; F - сборные Нидерландов, Японии, Швеции, Туниса; G - Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии. В составе группы H участниками мирового первенства стали команды из Испании, Кабо-Верде, Саудовской Аравии, Уругвая; в группе I выступят сборные Франции, Сенегала, Ирака и Норвегии; в группе J - команды Аргентины, Алжира, Австрии и Иордании.
Кроме того, в квартет K попали сборные ДР Конго, Португалии, Узбекистана, Колумбии, а в группу L - команды Англии, Хорватии, Ганы, Панамы.
