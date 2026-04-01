В Нижнекамске объявлен трехдневный траур после пожара

Трехдневный траур объявили в Нижнекамском муниципальном районе в связи с пожаром на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом заявил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Названа причина ЧП на предприятии «Нижнекамскнефтехим»

В районе отменяются развлекательные и массовые мероприятия.

«На зданиях учреждений будут приспущены государственные флаги», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Накануне на одном из производственных объектов предприятия разгорелся пожар. В результате погибли два человека, в больницы доставили более 70 пострадавших. После ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ТраурПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры