В Нижнекамске объявлен трехдневный траур после пожара

В районе отменяются развлекательные и массовые мероприятия.

«На зданиях учреждений будут приспущены государственные флаги», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Накануне на одном из производственных объектов предприятия разгорелся пожар. В результате погибли два человека, в больницы доставили более 70 пострадавших. После ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, пишет Ura.ru.

