В Нижнекамске объявлен трехдневный траур после пожара
Трехдневный траур объявили в Нижнекамском муниципальном районе в связи с пожаром на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом заявил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
В районе отменяются развлекательные и массовые мероприятия.
«На зданиях учреждений будут приспущены государственные флаги», - написал градоначальник в Telegram-канале.
Накануне на одном из производственных объектов предприятия разгорелся пожар. В результате погибли два человека, в больницы доставили более 70 пострадавших. После ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, пишет Ura.ru.
