В Москве два автобуса столкнулись с двумя легковушками

Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Авария произошла на Киевском шоссе, 22.

Как отметил собеседник агентства, в результате инцидента пострадал один человек, ему оказывают помощь. На месте аварии перекрыли две полосы движения в сторону области.

Ранее в Туринском районе Свердловской области «Рено Логан» столкнулся с грузовым автомобилем «Дизель», погибли водитель и два пассажира легковушки, пишет Ura.ru.

