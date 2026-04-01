В Москве два автобуса столкнулись с двумя легковушками
1 апреля 202609:22
Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Авария произошла на Киевском шоссе, 22.
Как отметил собеседник агентства, в результате инцидента пострадал один человек, ему оказывают помощь. На месте аварии перекрыли две полосы движения в сторону области.
Ранее в Туринском районе Свердловской области «Рено Логан» столкнулся с грузовым автомобилем «Дизель», погибли водитель и два пассажира легковушки, пишет Ura.ru.
