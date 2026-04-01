Роскомнадзор не заблокировал ни одного VPN за последний месяц

Роскомнадзор за последний месяц не заблокировал в России ни одного VPN-сервиса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

«С 2021 года Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам», - рассказали в федеральной службе.

Решения были приняты в соответствии с утвержденными правительством правилами централизованного управления сетью связи общего пользования.

Между тем в Минцифры выступили против введения административной ответственности за использование россиянами VPN-сервисов, пишет Ura.ru.

