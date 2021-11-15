Названы семь возможных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022

Семь возможных соперников сборной России по футболу в стыковых матчах определились по итогам игр отборочного турнира к чемпионату мира-2022.

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Накануне россияне проиграли сборной Хорватии, заняв второе место в своей группе квалификации к ЧМ-2022. За право участия в мировом первенстве российской команде придется побороться в стыковых матчах.

Так, соперниками сборной России, претендующими на выход на Мундиаль, в полуфинале могут стать Шотландия, Чехия, Швеция и Австрия. В финале отечественные спортсмены могут сыграть с Северной Македонией, Польшей и Португалией.

Еще пять потенциальных соперников сборной России определятся по итогам последних матчей отбора к ЧМ-2022 в группах С, D, Е, G и I, пишет Газета.ру.

Жеребьевка стыковых матчей в европейской зоне мирового первенства пройдет 26 ноября в Цюрихе, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуЧемпионат Мира По Футболу
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