В Кремле отреагировали на решение Хабиба завершить карьеру после победы над Гэтжи

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал итоги боя россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и решение Хабиба завершить карьеру, сообщает Championat.com.

Нурмагомедов решил завершить карьеру после победы над Гэтжи

«Мы рады его победе. И поздравляем его. Всё остальное — его выбор», — отметил Песков .

Накануне Хабиб Нурмагомедов в 29 раз стал победителем боя и завоевал чемпионский пояс UFC. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры, объяснив решение сыновними обязательствами перед матерью.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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