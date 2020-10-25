В Кремле отреагировали на решение Хабиба завершить карьеру после победы над Гэтжи
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал итоги боя россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и решение Хабиба завершить карьеру, сообщает Championat.com.
«Мы рады его победе. И поздравляем его. Всё остальное — его выбор», — отметил Песков .
Накануне Хабиб Нурмагомедов в 29 раз стал победителем боя и завоевал чемпионский пояс UFC. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры, объяснив решение сыновними обязательствами перед матерью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru