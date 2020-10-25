В Кремле отреагировали на решение Хабиба завершить карьеру после победы над Гэтжи

«Мы рады его победе. И поздравляем его. Всё остальное — его выбор», — отметил Песков .

Накануне Хабиб Нурмагомедов в 29 раз стал победителем боя и завоевал чемпионский пояс UFC. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры, объяснив решение сыновними обязательствами перед матерью.

