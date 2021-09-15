Названы самые подорожавшие футболисты чемпионата России

Самыми подорожавшими игроками РПЛ с начала сезона стали Захарян, Тюкавин и Жемалетдинов. Об этом пишет Transfermarkt.de.

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян – самый подорожавший футболист с начала нынешнего сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

18-летний игрок, стоимость которого в конце мая 2021 оценивалась в 4 миллиона евро, теперь стоит 9 миллионов. По 3,5 миллиона к своей стоимости прибавили одноклубник Захаряна форвард Константин Тюкавин и полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Сейчас эти игроки стоят 6,5 и 7,5 миллиона евро соответственно.

Самым дорогим футболистом чемпионата России на данный момент назван нападающий «Зенита» Сердар Азмун (25 миллионов евро). Дальше идет его одноклубник Малком (22 миллиона). Места с третьего по пятое делят полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, а также зенитовцы Вильмар Барриос и Вендел. Стоимость этих игроков оценивается в 18 миллионов.

Ранее сообщалось, что Роналду и Месси попали в список претендентов на звание лучшего футболиста мира. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на приз лучшему игроку мира по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба организации.

В список попали 11 футболистов. Это Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионель Месси («Барселона»), а также Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Серхио Рамос («Реал»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).







