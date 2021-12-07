Названо условие ухода Кокорина из «Фиорентины»

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» может досрочно расторгнуть контракт с россиянином Александром Кокориным, сообщает телеканал «360».

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Это случится, если спортсмена не смогут сдать в аренду. Руководство клуба досрочно расторгнет контракт с российским футболистом, если его не удастся отправить в аренду в другой футбольный клуб. Договор действует до 2024 года. В настоящее время «Фиорентина» занимается поиском подходящей команды, куда Кокорин может отправиться уже в январе 2022 года.

Кокорин, ранее выступавший за сборную России, ставший фигурантом ряда скандалов и попавший в 2019 году после драки в тюрьму, перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года, но сыграл за итальянский клуб всего в четырех играх. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро, контракт подписан до 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортФутболистыКокорин
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