Названо условие ухода Кокорина из «Фиорентины»

Это случится, если спортсмена не смогут сдать в аренду. Руководство клуба досрочно расторгнет контракт с российским футболистом, если его не удастся отправить в аренду в другой футбольный клуб. Договор действует до 2024 года. В настоящее время «Фиорентина» занимается поиском подходящей команды, куда Кокорин может отправиться уже в январе 2022 года.

Кокорин, ранее выступавший за сборную России, ставший фигурантом ряда скандалов и попавший в 2019 году после драки в тюрьму, перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в январе 2021 года, но сыграл за итальянский клуб всего в четырех играх. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро, контракт подписан до 2024 года.

